La scène qui s'est déroulée ce samedi après-midi à Verviers est presque surréaliste. Deux hommes âgés de 47 et 49 ans en sont en effet venus aux mains... et se sont ensuite battus à l'aide d'une hache et d'une pelle !

Pour une raison indéterminée, une bagarre a éclaté entre ces deux hommes, dans le quartier de Hodimont, vers 15 h 30. Ces derniers étaient sur la voie publique... la bagarre a ensuite pris une autre tournure lorsque les protagonistes se sont emparés d'outils : une hache pour l'un, une pelle pour l'autre. Fort heureusement, la police, prévenue, est arrivée à temps. Les violents avaient eu le temps de se blesser mais superficiellement. Ils ont toutefois été privés de liberté et ont été déférés au Parquet de Liège.