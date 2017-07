C’est devenu une tradition ! Le festival Ça jazz à Huy est de retour ! C’est déjà la 35 e édition de ce rendez-vous un peu particulier. À cette occasion, de nombreux musiciens investissent les bistrots pour y jouer leur musique ! La plupart des concerts programmés sont gratuits.

Dès les années 50, Fernand Launoy a découvert cette formule de parcours jazz dans d’autres villes et il l’a transposée dans sa ville de Huy.

C’est ainsi qu’est née en 1983 la première édition du jazz à Huy.

Ce festival qui a déjà attiré des grands noms comme Toots Thielemans, Maurane, Michel Legrand, Rhoda Scott ou encore Gonzalo Rubalcaba accueillera cette année Antoine Pierre Urbex et Ô Juliette.

C’est jeudi soir dès 20 h 30 que les premières notes de musique seront entendues au comptoir des boissons avec Chewy’s. Les festivités se poursuivront dès 22 h 30 à l’Omaley sur la Grand’place avec Christophe Musiaux Quartet.

Vendredi dès 19 h, c’est Buster and The Swing qui se produira au Chez Nous, avenue Delchambre. Il sera suivi à 21 h 30 de The Vazzy Jam qui se produira au café Saint-Germain qui est situé sur la place du même nom.

Le samedi, dès 15 h, c’est à l’hôtel du fort que se produira le trio Pironton-Frankinet-Vanderstraeten. Puis au Rive gauche, dès 17 h 15, ce sera autour du Duo Pascal Michaux et Jean Van Lint. La soirée se poursuivra à l’institut provincial et ensuite sur la Grand-Place.

Le dimanche, c’est au Pot de détente, puis à nouveau sur la Grand-Place que les artistes se produiront.