Ce dimanche soir, les deux derniers cambrioleurs encore recherchés dans l'affaire du braquage de la pompe-à-essence de Comblain-au-Pont se sont rendus à la police.

La police de Seraing a privé de liberté les deux derniers braqueurs qui ont participé à l'attaque sur l'établissement du pompiste Dominique, à Comblain-au-Pont. Catherine Collignon, premier substitut du procureur du roi au parquet de Liège, l'a affirmé, confirmant une information de Sudpresse. Ils ont été privés de liberté et devraient être entendus lundi. Le parquet a été avisé des faits.

Pour rappel, la DH révélait samedi que deux cambrioleurs avaient été interpellés lors de perquisitions menées à Liège et Seraing à la suite d'une opération menée par la zone de police de Seraing-Neupré et la police judiciaire fédérale de Liège.

Mohamed et ses quatre complices avaient braqué la pompe à Comblain-au-Pont dans la nuit de mercredi à jeudi. Dominique, le gérant de la pompe-à-essence, dormait sur place et a été confronté aux 5 malfrats. Il a sorti une arme et a voulu tirer sur les pneus ainsi que le réservoir de la voiture des cambrioleurs. Il a touché Mohamed, un jeune de 19 ans qui est décédé suite à ses blessures.

Dominique a été inculpé et privé de liberté. Il n'était pas question de légitime défense, selon le juge d'instruction.