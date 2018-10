Le PS, à Liège, reste incontournable. Preuve en est, le score réalisé par Willy Demeyer qui, à lui seul, récolte quelque 11.293 voix. Si le PS perd des plumes en effet en passant de 22 à 17 sièges, aucune majorité "réaliste" n'est envisageable sans les socialistes. Difficile d'imaginer que le MR (10 sièges) s'allie avec Vert Ardent (8 sièges) et le PTB (9 sièges) pour obtenir une courte majorité.

La certitude, c'est donc qu'une nouvelle majorité est nécessaire puisque la coalition PS-CDH, en place depuis 1988, ne perd pas moins de 9 sièges en passant de 29 à 20 sièges : 17 pour le PS et 3 pour le CDH ! Le premier perd 5 sièges, le second 4 !

Quelle majorité à Liège dès lors? Selon toute vraisemblance, seule la bipartite PS-MR semble envisageable (et gérable avec 27 sièges). On connaît en effet les inimitiés entre PS et PTB tandis qu'une bipartite PS-Vert Ardent n'obtiendrait "que" 25 sièges. Trop courte majorité sur 49 sièges.

À moins que... pour évincer, une nouvelle fois, les libéraux, le PS pourrait encore associer le CDH à une tripartite de centre-gauche : PS-Vert-Ardent-CDH (28 sièges). Un signal qui serait toutefois difficilement compréhensible pour les citoyens; et les sympathisants de Vert Ardent !