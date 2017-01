L'employé d'un établissement Horeca à Liège a été privé de liberté après avoir fait preuve de violence envers quatre policiers.

Ceux-ci ont reçu des coups de pied ainsi que du gaz lacrymogène dans le visage, a précisé mercredi le parquet de Liège.

Mardi en fin d'après-midi, des policiers en patrouille dans le centre de Liège ont interpellé un jeune homme qui venait de placer des chaises sur un emplacement réservé aux livraisons, les policiers lui signifiant que cela est interdit. Le jeune homme, employé dans un établissement Horeca, a refusé de les enlever car une livraison allait arriver. Le dialogue entre l'intéressé et les policiers étant pour le moins stérile, la situation a vite dégénéré au point d'en venir aux mains.

Lorsque les policiers lui ont signifié leur intention de procéder à une arrestation administrative, le jeune homme s'est rebellé et s'est emparé d'une bombe de gaz lacrymogène qui se trouvait derrière le comptoir. Il a copieusement aspergé les policiers dans le visage. L'intéressé a continué de se débattre à coups de pied et avec des crachats. Il a finalement été maîtrisé et embarqué dans le véhicule de service mais n'était pas calmé pour autant, allant jusqu'à donner un coup de tête à l'un des policiers.

Cet homme de 20 ans, originaire d'Anderlecht, a reconnu les faits qui lui sont reprochés tout en les minimisant et assurant que les policiers s'étaient montrés désagréables à son égard. Il a été privé de liberté et déféré mercredi au parquet de Liège. Les quatre policiers ont été placés en incapacité de travail entre deux et sept jours.