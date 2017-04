David Francisco, 45 ans, encourt une peine de 20 ans de prison pour avoir commis une tentative d’assassinat et de tortures sur Clémentine, 30 ans, son ex-épouse.

L’homme a commis une agression particulièrement bestiale sur celle qui avait osé le quitter sous les yeux de leur fils commun. David Francisco s’est montré plusieurs fois violent avec la dame, tout comme il l’avait déjà fait avec d’autres femmes.

Il avait montré aux enfants d’une précédente compagne un couteau et a expliqué aux enfants qu’il allait s’en servir pour tuer leur mère.

Alors qu’elle avait déjà eu un enfant avec l’intéressé, Clémentine a fait une fausse couche. Elle a subi une intervention chirurgicale et David Francisco lui a alors porté des coups sur les cicatrices ! La jeune femme l’a quitté.

Clémentine s’est réfugiée chez sa cousine à Liège. Le matin du 12 octobre 2015, David Francisco s’est muni d’un couteau désosseur et d’une bouteille remplie d’essence. Il a profité de la sortie d’un habitant de l’immeuble pour y rentrer. "On m’avait dit qu’elle avait un amant de 55 ans", a indiqué le prévenu. "Un homme marié et qui a cinq enfants. Je voulais humilier cet homme et prévenir son épouse."

Une version peu crédible comme l’a souligné la juge. David Francisco a forcé le passage. "J’ai voulu parler. Les propos qu’elle a tenus m’ont mis en colère."

En réalité, il n’a pas été question d’échanger beaucoup de paroles. L’homme a porté des coups de couteau, notamment au visage de son ex-compagne. Elle est tombée au sol et il s’est mis à califourchon sur elle. Il lui a déversé de l’essence sur le visage et y a mis le feu ! Le tout sous les yeux de leur petit garçon de 4 ans… "Je lui avais dit de quitter les lieux", a prétendu le prévenu.

La victime garde toujours des séquelles. Elle a subi de nombreuses interventions et endure des souffrances terribles. Les chairs sont sans cesse en train de se recroqueviller. "Elle est contrainte de dormir avec quelque chose en bouche pour pouvoir ouvrir la bouche le lendemain", a expliqué Sandra Berbutto, avocate de Clémentine.

Me Montiel Corte a plaidé l’absence de préméditation.