L’Observatoire de la Santé de la Province de Liège vient de publier sont tout premier tableau de bord. De quoi donner une vision globale de la santé des Liégeois et ce, grâce à des informations relatives à la démographie, à la mortalité, à ses causes et à l’état de santé. L’intérêt est bien d’identifier l’évolution de ces différents facteurs… et de comparer Liège au reste de la Belgique.

Dans cette vue d’ensemble, on apprend ainsi que la population liégeoise, composée de 1.100.000 d’habitants, compte une forte proportion de baby-boomers, nés juste après la guerre et aujourd’hui âgés entre 50 et 69 ans. On observe donc un grand nombre de personnes atteignant l’âge de la retraite. En 2015, il y a 78 personnes de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans. La tendance est à l’augmentation.

Dans six communes, l’indice de vieillissement est supérieur à 1 (c’est-à-dire qu’il y a plus de personnes âgées de 65 ans et plus que de jeunes de moins de 20 ans) : Chaudfontaine, Spa, Neupré, Fléron, Esneux et Waremme.

Au niveau de l’état de santé, on constate qu’il y a plus d’hommes que de femmes qui présentent une obésité : 17,6 % contre 13,2 %… une tendance à la hausse pour les hommes comme pour les femmes. Et si les hommes seraient moins sédentaires que les femmes (on parle de la pratique d’un sport), les femmes consomment quant à elles plus de fruits et légumes… et les Liégeois en consomment globalement plus que les Wallons.

La surconsommation d’alcool toucherait quant à elle 6,8 % des hommes et 4,5 % des femmes. Comme pour le tabac, il y a une nette diminution depuis 2004.

Cause de mortalité enfin : les trois premières causes sont les maladies de l’appareil circulatoire, les tumeurs et les maladies de l’appareil respiratoire. Seule cette dernière cause a toutefois augmenté entre 1987 et 2012. Chez les hommes comme chez les femmes, le cancer du poumon est le premier en termes de mortalité.

Précisons enfin que l’espérance de vie des hommes (77 ans) se rapproche de plus en plus de celle des femmes (83,2).