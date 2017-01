Finalement, personne ne perdra lourd dans l'aventure.

L'annonce vient donc de tomber, André Gilles, président du Conseil d'Administration de Publifin, va proposer un renouvellement dudit conseil et ce, au cours d'un conseil provincial prévu ce jeudi à 14h30. L'annonce suit en effet cette démission collective des membres PS du CA de Publifin. Une motion demandera donc le renouvellement de toutes les instances de Publifin. Si cette motion est acceptée, l'ensemble du CA sera donc démissionnaire.

Un beau geste est-on tenté d'écrire... qui s'avère toutefois aussi tardif qu'inutile ! Depuis plusieurs semaines en effet les scandales s'amoncellent autour de l'intercommunale, depuis que les émoluments importants des membres des comités de secteur ont été révélés, fin décembre.

Que va dès lors changer cette démission collective ? Le geste est symbolique bien sûr. Mais soyons pragmatique : engendrera-t-il un changement concret pour les deniers de l'intercommunale ? D'un point de vue éthique, il est évident que non, ce geste arrivant clairement trop tard. D'un point de vue financier, il apparaît aussi évident que ce geste n'obligera personne à se couper un bras.

Car au sein du CA de Publifin, ces administrateurs seront bien sûr remplacés par d'autres et, surtout, car les "simples" administrateurs ne touchent "que" 120,05 € brut, par jeton de présence, une fois par mois.

Quid des membres de l'organe restreint de gestion qu'est le bureau exécutif ? Outre ceux qui ont déjà démissionné, on retrouve bien sûr le président lui-même, André Gilles, qui perdrait, dans l'aventure, 38.478,60 € brut par an (3.206 €/mois). Une coquette somme certes mais qui semble, au regard des autres mandats rémunérés du socialiste, être une goutte d'eau. Rappelons au passage qu'André Gilles est aussi président du collège provincial et des CA de Nethys, Ogeo Fund, Publipart, SOCOFE, GIE Tecteo/Brutélé...