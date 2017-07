A 20 h 07, deux hommes porteurs d'une cagoule et d'un casque de moto ont fait irruption dans le bureau du centre de vacances de l'Hirondelle Holiday Resort à Oteppe (Burdinne). Ils étaient armés et ont exigé que leur soit remis le contenu du coffre-fort. Les employés n'ayant pas accès au coffre, les voleurs ont exigé la recette du jour. Le personnel de sécurité est intervenu. Une bagarre a suivi. Les braqueurs ont tiré en direction du personnel de sécurité et ont ensuite pris la fuite sur une moto volée sur la zone de police Basse Meuse. Les voleurs ont été pris en chasse par un membre de la sécurité du centre de vacances. La camionnette de ce dernier a percuté la moto des braqueurs. Les fuyards ont abandonné la moto et ont carjacké le membre du personnel de sécurité. Un peu plus loin, ils ont abandonné la camionnette et ont carjacké une autre voiture. Ce véhicule a été retrouvé à Oupeye.

L'enquête est en cours. Les braqueurs n'ont pas encore été arrêtés.