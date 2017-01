Le tribunal correctionnel a estimé que les transactions intervenues dans Liège-Airport entre le parquet et les suspects sont inconstitutionnelles. Ce dossier a débuté par la dénonciation du Directeur Financier de l'aéroport. Il concerne des soupçons de détournements, d’abus de biens sociaux commis par Luc Partoune, Président du conseil d'administration de Liège Airport et pour José Happart d'avoir utilisé sa position pour obtenir des avantages auprès d'un promoteur immobilier et d'un entrepreneur. Lorsque le Directeur financier s’est confié à Luc Partoune, il a été mis en congé avant d’être licencié. Un licenciement reconnu comme abusif. La chambre du conseil a ordonné le non-lieu de 4 inculpés, constaté que des transactions ont été payées par 3 inculpés et renvoyé d’autres. Me Gilissen, avocat du Directeur financier estimait que son client aurait dû être consulté pour la transaction. Le tribunal a eu la même analyse et estimé que le parquet avait outrepassé ses droits. Explications dans notre édition papier.