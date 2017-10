Deux accidents graves ont été constatés ce mardi en fin d'après-midi, en périphérie liégeoise. Une voiture, seule en cause, a dévié de sa trajectoire alors que le conducteur circulait sur une route dans l'entité de Dalhem, à Warsage. Le véhicule a effectué une violente sortie de route et le conducteur n'a pas survécu.





Rue de Spa à Aywaille, un autre accident grave s'est également produit en fin d'après-midi. La route, glissante à cause de la pluie, semble être la cause de l'accident; un conducteur a perdu le contrôle de son véhicule et n'a pu éviter une autre voiture qui arrivait en sens inverse. Les secours sont rapidement arrivés sur place mais les jours des deux conducteurs sont considérés comme étant en danger. Le parquet de Liège a envoyé un expert sur place.