Deux policiers de la zone de police locale Vesdre ont été blessés lors d'une fusillade.

Dans la nuit de samedi à dimanche, vers 2 heures, deux policiers ont été blessés lors d'une fusillade qui s'est déroulée à hauteur de la sortie 8 de l'autoroute E42, à Tiège.

Lors d'un contrôle de routine qui s'est opérée bien plus tôt à Dison, un van Mercedes a voulu se soustraire au contrôle. Une course poursuite s'est immédiatement engagée entre le van et un combi de police de la zone Vesdre. Lors de la poursuite, le Mercedes s'est engagé sur l'autoroute E42. C'est là qu'il est arrivé à un autre contrôle, organisé, celui-là, par la police de la zone Fagne. Le véhicule a alors fait deml-tour sur l'autoroute et s'est retrouvé face-à-face avec le combi qui le poursuivait. Les malfrats ont alors ouvert le feu avant de prendre la fuite.

Lors de la fusillade, un policier et une policière ont été blessés. Ils ont été pris en charge par les services de secours et transportés au centre hospitalier de Verviers.

Pendant ce temps, des renforts sont arrivés sur place et, à l'aide d'un hélicoptère de la police fédérale, se sont lancés à la poursuite des bandits. Selon diverses sources, plusieurs des occupants du van Mercedes auraient été interpellés, mais cette information n'est pas confirmée de source officielle.

