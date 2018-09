Deux Roumains interpellés pour vol de câbles

Ils ont été contrôlés à Hélécine et repérés par des agents d’Infrabel

Vaste opération policière dans la nuit de vendredi à samedi afin de lutter contre les vols dans les vols de câble sur le réseau ferroviaire. Lors de celle-ci plusieurs véhicules suspects ont ainsi été repérés par les agents d’Infrabel présents sur le terrain.

Elle a quand même pu mener à une double interpellation, celle de deux Roumains de 28 et 29 ans, contrôlé dans un 4X4 à la sortie Hélécine alors que le véhicule circulait en direction de Bruxelles.

Selon les premiers éléments d’enquête, le véhicule avait été repéré et signalé et de nombreux câbles coupés et préparés à être embarqués à proximité du lieu où le véhicule avait été vu.

Les deux individus ont nié expliquant pour l’un être de retour d’une fête et pour l’autre avoir dormi sur un parking et s’être trompé de sortie d’autoroute.

Le dossier a été mis à l’instruction avec demande de mandat d’arrêt pour vol et entrave méchante à la circulation (ferroviaire) en raison du phénomène répétitif et interpellant contre lequel les autorités judiciaires et policières luttent.