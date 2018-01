La police de Liège a intercepté Christian, 28 ans, ce samedi en fin de journée, dans le centre-ville de Liège. Christian était déjà connu des services de police pour des faits de stupéfiants, il avait d'ailleurs déjà été privé de liberté et placé sous mandat d'arrêt, il y a plusieurs mois. Il était en libération conditionnelle... cela ne l'a pas empêché de récidiver et, lors d'un contrôle, le Liégeois a été fouillé. Les policiers ont retrouvé sur le jeune homme une importante quantité de drogue : du speed, du haschich et de la cocaïne. Christian avait sur lui 40 grammes de cette dernière substance.

Privé de liberté, il a été déféré au parquet avec demande de mandat d'arrêt.