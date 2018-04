Mercredi après-midi, il régnait une drôle d'animation à l’Unité des Grands Brûlés du CHU de Liège.

Pensez donc des joueurs du Standard sont venus apporter des voitures électriques aux petits patients qui sont soignés sur les hauteurs de Liège. Il y a quelques semaines, inspiré par le modèle de l’Hôpital de Valenciennes, le personnel soignant de l'Unité a pris contact avec le Standard de Liège. La Community Manager du club, Doriane Routiaux, a sollicité la communauté rouge et blanche et le sponsor auto du Standard, le Groupe Henry (Mercedes). Ensemble, ils ont offert deux voiturettes au service.

"L’objectif est clairement de réduire le stress des enfants lors de leurs déplacements vers les lieux d’examens ou les salles d’opération", explique Jean-Marc Hougardy, psychologue au sein du service des grands brûlés. "Les enfants ont de suite adopté les voitures et sont beaucoup plus détendus lorsque le médecin arrive".

Julien Compère, administrateur-délégué du CHU de Liège, a salué l’initiative du personnel soignant et remercié le Standard de Liège et le Groupe Mercedes Henry pour leur réactivité. "Si on vient au stade de football par plaisir", a commenté Alexandre Grosjean, directeur opérationnel du Standard, "ce n’est pas le cas de la visite à l’hôpital. Le Standard, dans le rôle sociétal est varié, a décidé de soutenir cette initiative qui permet aux enfants de mieux subir les traitements".