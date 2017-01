Après de multiples rebondissements, le petit Alessio a été enterré auprès de sa grand-mère comme le souhaitait la famille.

Ce vendredi matin, à 9 heures 30, ils étaient nombreux à s’être déplacés au funérarium A Messa, situé rue Jospeh Heusdens à Grâce-Hollogne. L’émotion y était palpable.

Malgré des conditions météorologiques difficiles, environ septante personnes étaient présentes pour assister à l’office du prêtre et afin de rendre un dernier hommage au petit Alessio.

Après cette cérémonie orchestrée par l’homme d’église au funérarium, le bébé a été inhumé, en fin de matinée, dans le caveau familial au cimetière de Hollogne-aux-Pierres, comme le souhaitait sa maman.

Pour rappel, le bébé âgé d’à peine 6 mois avait été tué par son père à Ougrée le 6 janvier dernier. La mère du petit désirait que ce dernier puisse reposer à Grâce-Hollogne aux côtés de sa grand-mère maternelle décédée il y a trois ans.

Une demande qui avait été dans un premier temps refusée par le collège communal de Grâce-Hollogne, malgré le fait que la mère d’Alessio ait résidé pendant près de 25 ans dans cette commune.

La raison avancée par le collège était la suivante : le bébé et ses deux parents n’habitant pas ou plus là-bas, Alessio n’était dès lors pas inscrit au registre de la population de la commune et ne pouvait pas s’y faire enterrer.

Heureusement, le collège communal est revenu sur sa décision, après s’être réuni mardi soir. C’est la décision du grand-père du bébé, confirmée par écrit, disant qu’il acceptait de céder sa place à son petit-fils dans le caveau familial, qui a définitivement réglé la situation.

Il n’empêche, cet imbroglio n’a pas facilité la vie de la famille endeuillée alors qu’elle était au cœur d’un terrible drame. “Nous souhaitons créer une association afin que ce genre de problèmes administratifs ne puisse plus arriver dans des circonstances pareilles” a indiqué un proche de la famille lors de la cérémonie de ce vendredi.

Le nom que portera cette association sonne comme un ultime hommage : Alessio.