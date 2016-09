Enfin une première victoire pour Seraing: "Amplement mérité"

Liège

Les Sérésiens ont enfin décroché leur premier succès de la saison après avoir abandonné deux unités à Hamme. Trois points satisfaisant José Jeunechamp, le coach des Métallos. Même si Seraing a été moins performant après la mi-temps.

"Sur l'ensemble des trois matches déjà disputé, ce succès est amplement mérité. Même si on a assez mal géré certaines actions en deuxième période. Le problème est que l'on n'a jamais su mettre le troisième but afin de se mettre à l'abri et de casser définitivement le moral de nos adversaires. Puis, petit regret, on encaisse encore sur phase arrêtée."

Pas de quoi gâcher la joie du T1 du Pairay. "On s'est créé beaucoup d'occasions, surtout avant la pause. Après, on a manqué de justesse dans la gestion des supériorités numériques. Mais cette victoire soulage, accroît le capital-confiance et prouve que l'on ne travaille pas pour rien. Dans de tels matches, il nous manque encore un peu d'expérience, la moyenne d'âge étant de 22 ans, pour mettre le pied sur le ballon et revenir à une organisation rigoureuse. Des petites fautes de jeunesse, un manque de maturité qui va s'estomper au fil des matches."

Ce samedi, Toussaint était suspendu, Bertoux écarté et Ibou Faye, le nouvel attaquant sénégalais, inscrit comme 16e...