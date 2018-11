Dominique Versin, directeur de l'école, a diffusé sur Facebook des photos des dégâts et fait par de toute son indignation. "Atterré, attristé, en colère, dépité... Ceux qui me connaissent savent que je suis de nature optimiste. Mais aujourd'hui je suis anéanti. J'en veux énormément à la bande de voyous, de porcs, qui s'en sont pris au travail d'une équipe éducative dynamique, mais surtout au travail et à la dignité des enfants de première primaire de notre école. Une classe entière a été saccagée cette nuit. Excréments sur les murs, marqueur indélébile, vomi sur les fardes .

Pour commettre ce genre d'ignominie, ces personnes irrespectueuses n'ont aucun sens du respect et n'ont aucun courage. Lâches. Pour jouer avec ses excréments, il faut vraiment être à un stade d'évolution minime, animal. Face à de tels actes, nous prendrons des mesures afin d'expulser toute forme d'intrusion dans notre école. Que ces personnes sachent (si on peut encore appeler cela des personnes) que nous nous battrons pour les retrouver. Bande de lâches. Nous ne baissons pas les bras pour autant. Une pensée émue pour Madame Isabelle et la classe de première primaire. Nous mettons tout en place pour que vous retrouviez votre classe au plus vite. Dominique Versin, un directeur sous le choc."





Un appel à la solidarité a été lancé pour de la peinture et du matériel scolaire.