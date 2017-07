Mercredi soir, une bijoutière et ses deux filles ont sans doute eu la peur de leur vie. Peu avant 20 heures, alors que les deux adolescentes se trouvaient dans le jardin de la maison familiale, elles ont vu trois hommes encagoulés et armés sortir de nulle part et se ruer sur elles. Une des filles est parvenue à s'échapper et s'est immédiatement renfermée dans une pièce sécurisée. Pendant ce temps, l'autre fille était maîtrisée par les voleurs avant d'être menacée d'une arme de poing. La maman qui se trouvait sur la terrasse de la maison a, elle, été prise d'un malaise.

La gamine et la maman ont été ramenées à l'intérieur de la maison. Et, comme les malfrats estimaient que la maman simulait son malaise, ils n'ont pas hésité à lui donner des coups de pied...





La mère de famille a ensuite été emmenée devant la porte de la pièce sécurisée et a convaincu sa fille renfermée d'ouvrir la porte. Au final, les trois voleurs sont repartis avec quelques bijoux et plusieurs centaines d'euros.





Ils ont alors tourné les talons et ont pris la fuite. L'alerte a été immédiatement donnée et, heureusement, la police de Fléron est très rapidement intervenue. Trois hommes ont alors été repérés et l'un d'entre eux a pu être interpellé après une poursuite dans les champs tout proches.

Interrogé, Mohammed a reconnu avoir été sur place, mais a nié toute violence expliquant juste avoir surveillé les dames. Ils été placé sous mandar d'arrêt.