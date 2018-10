Cette nuit, peu après minuit, des policiers en patrouille à Seraing ont eu leur attention attirée par un véhicule dont la plaque était masquée. Une course-poursuite s'est rapidement engagée entre forces de l'ordre et les fuyards. Ces derniers ont roulé à très vive allure pour tenter de semer les policiers, et ont également percuté les combis de police.

"A deux reprises, le véhicule en fuite a embouti, visiblement de manière délibérée, les combis de police, dont une fois où deux policiers étaient sortis du véhicule. C'est à ce moment là que l'un des agents a dû s'écarter de justesse, tandis que son collègue a fait usage d'une arme à feu, sans toutefois toucher personne", indique-t-on au Parquet de Liège.

Finalement, les deux personnes à bord de la voiture, un homme et une femme d'une trentaine d'années, ont pu être interpellées par les policiers au niveau de la rue Chevalier de la Barre, toujours à Seraing. L'homme, connu de la justice notamment pour des faits de violence envers des policiers, et sa compagne, également connue pour d'autres types de faits, ont tous les deux été déférés au Parquet de Liège. Ils seront prochainement présentés au juge d'instruction pour tentative de meurtre, vol de véhicule, rébellion armée et entrave méchante à la circulation.