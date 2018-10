Les enquêteurs de la police fédérale demandent à ces personnes de se manifester.

Dans la nuit de samedi à dimanche, deux policiers de la zone Vesdre étaient blessés par balles à l’issue d’une course-poursuite.

Pour les besoins de son enquête, la police fédérale est à la recherche de témoins et d'images concernant ces faits.

Elle diffuse sur son site officiel le message suivant :



"Le dimanche 14 octobre 2018 entre 01h30 et 01h45, une fusillade a été commise contre des policiers à Dison.

Lors d’un contrôle, des individus ont fait feu sur les forces de l’ordre rue de Val Fassotte, à proximité du terrain de football et de l’entrée de l’autoroute E42, en direction de Verviers-Prüm. Lors de cette fusillade, deux policiers ont été blessés.

La course poursuite et les échanges de coups de feu ont continué sur l’autoroute E42 entre Dison et la sortie 8 Spa (Tiège).

Les auteurs circulaient à bord d’une Mercedes VITO gris-brun et étaient lourdement armés.

Dans le cadre de ce dossier, les enquêteurs demandent à toute personne qui aurait assisté à ces faits ou qui aurait des informations sur ceux-ci de se manifester. Il est aussi demandé aux personnes qui auraient filmés les faits de faire parvenir les vidéos aux enquêteurs.

La discrétion est assurée.



Si vous avez des informations ou si vous êtes en possession d’images concernant ces faits, veuillez prendre contact avec les enquêteurs".



Si vous avez des informations à propos de cette affaire, il est demandé de contacter le numéro gratuit 0800/30 300.