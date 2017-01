Voilà une affiche qui devrait ravir plus d’un Liégeois… et les autres fans de bonne musique. Ce mardi 10 janvier, à six mois du lancement des Ardentes 2017, qui auront toujours lieu au parc Astrid de Coronmeuse, de nouvelles têtes d’affiche ont été annoncées par les organisateurs du festival liégeois, pour la journée du dimanche. Julien Doré, Liam Gallagher et Chinese Man rejoignent ainsi le groupe Placebo et Mac Miller à l’affiche de la dernière journée.

Pour l’artiste français Julien Doré ce n’est pas une première puisque l’artiste français de l’année avait déjà présenté son premier album en 2009 sur la scène liégeoise. Avec son nouvel album, l’artiste révélé par la Nouvelle Star a clairement pris une dimension plus populaire; une tendance que revendique le festival liégeois depuis ses débuts.

Liam Gallagher en solo, à Liège, c’est aussi inattendu qu’attractif. Recevoir en Cité ardente l’ex-chanteur du groupe phare de la Britpop des années 90 et 2000, Oasis, est en effet une superbe prise pour les Ardentes.

Après la séparation d’Oasis, le plus jeune des deux frères Gallagher avait décidé de poursuivre l’aventure en groupe avec Beady Eye, avant de se décider cette année à franchir le pas en solo. Il sera donc à Liège ce dimanche 9 juillet pour présenter son premier disque.

Pour compléter ce duo très en vue, on retrouvera également sur la scène, le dernier jour, le trio marseillais Chinese Man qui sortira son nouvel album le 3 février prochain. Les tickets pour le dimanche seront en vente ce jeudi 12 janvier à partir de 10 h.