C’est une très belle enquête policière qui vient d’être rendue publique par les autorités judiciaires liégeoises. En effet, deux personnes suspectées d’avoir commis un braquage avec prises d’otages ont été interpellées et placées sous mandat d’arrêt.

Les faits qui leur sont reprochés ont eu lieu le 29 décembre dernier. Ce jour-là, vers 17 h 45, trois hommes encagoulés et armés ont fait irruption dans le domicile d’un employé de l’agence bancaire Beobank de Grivegnée. Persuadé que l’employé a la possibilité d’ouvrir le coffre-fort de l’agence, les malfrats prennent le couple en otage et l’emmène à la banque.

Mais là, c’est l’échec et les braqueurs décident alors d’emmener le couple chez le gérant de l’agence. Sous la menace, les deux couples se retrouvent pris en otages et passent alors la nuit sous haute surveillance chez le gérant.

Puis, au petit matin du 30 décembre, un des braqueurs s’est rendu à l’agence avec l’employé qui, cette fois, réussit à ouvrir le coffre avant de retourner, toujours menacé au domicile du gérant.

C’est là que le calvaire des quatre otages prend fin, les braqueurs quittant les lieux avec les voitures de l’employé et de son épouse. Les deux véhicules seront retrouvés incendiés quelques heures plus tard.

L’enquête menée par la PJF de Liège va rapidement conduire à l’interception de deux auteurs présumés : Mustapha (30 ans) et Guillaume (24 ans), deux personnes originaires de Liège et déjà connues des autorités judiciaires.

Interrogés, les deux Liégeois noient quelque peu le poisson et ne disent pas grand-chose. L’enquête se poursuit pour interpeller le troisième larron et ce d’autant plus que les enquêteurs voudraient mettre en évidence des liens avec des faits de ce type commis récemment en région liégeoise.