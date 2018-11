Ce samedi après-midi, les pompiers ont dû réaliser une intervention pour le moins inhabituelle sur la commune de Hamoir, dans le village de Filot.

Un chien s'est retrouvé coincé dans des canalisations d’égouts, après avoir suivi la trace de trois blaireaux. Les quatre animaux étaient pris au piège.

La première équipe de pompiers est arrivée sur place vers midi et demi, et a été rejointe une demi-heure plus tard par l'Animal Rescue Team de la zone Hesbaye. Une mini-pelle de la commune de Hamoir a également été nécessaire pour venir en aide au chien.

Après 2h30 d'efforts, les pompiers ont finalement réussi à libérer le chien ainsi que les trois animaux sauvages.

Ils s'en sont sortis tous sains et saufs. Tout est bien qui finit bien !