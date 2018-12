Produits de bouche, animations et productions artistiques étaient au menu ce week-end de la première édition de l’événement "Ceci n’est pas un marché de Noël", qui s’est tenu au sein du Musée de l’éphémère de Herstal.

Natagora et l’Association des commerçants et indépendants de Herstal se sont associés pour proposer un "village de Noël de la transition écologique", sourit Werner Moron, directeur du Musée de l’éphémère et membre du département Art, Nature et Innovation de Natagora.

Dans un mobilier entièrement réalisé en matériaux de récupération, plusieurs centaines de personnes se sont rendues tout au long du week-end à ce marché de Noël, dédié à la création artistique tout en ayant la possibilité de se restaurer et de boire un verre. Danseurs, DJs et artistes en tout genre se sont succédé sur la scène, le tout dans une ambiance conviviale.

"C’est vraiment une belle réussite sur le plan humain et relationnel, se réjouit Sébastien Dumoulin, président de l’Association des commerçants et indépendants. Ce sont plusieurs mondes qui se rencontrent. Il s’agit d’un événement à la fois artistique, écologique et commercial. On propose un marché unique en son genre."

Après cette expérience de marché de Noël réussie, Sébastien Dumoulin est partant pour "une seconde édition de cet événement l’année prochaine", précise-t-il. Le Musée de l’éphémère souhaite, pour sa part, organiser "des villages à chaque saison, conclut Werner Moron, avec pour objectif de sensibiliser à la question de la transition écologique."