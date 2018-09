Ils sont suspectés d’avoir commis un home invasion à Fléron lors duquel une bijoutière et ses deux filles ont été prises en otage.





Ce jeudi, le parquet a requis des peines de 6 et 8 ans de prison ferme à l’encontre de Reda et Mohamed, deux hommes suspectés d’avoir commis un home invasion à Fléron le 17 juillet 2017.

Ce soir-là, une bijoutière se trouvait à son domicile avec ses filles jumelles âgées de 17 ans.

L’une des jeunes filles se trouvait dans le jardin en train de s’occuper des poubelles lorsqu’elle a été surprise par trois hommes encagoulés et armés. Les trois hommes étaient vêtus de salopettes sombres.

Les cris de la jeune fille ont alerté sa mère et sa sœur. Une des jumelles s’est réfugiée dans une pièce sécurisée de la maison alors que la maman s’est présentée sur la terrasse.

Les trois auteurs ont bâillonné la jeune fille et l’ont molestée.

La bijoutière a fait un malaise. Pensant à une simulation, un des braqueurs a frappé la victime avant de la trainer dans le salon.

Les agresseurs ont menacé la dame avec une arme. Une des deux victimes a finalement été emmenée à l’étage dans la pièce sécurisée pour leur permettre d’emporter le contenu du coffre. Les malfrats ont volé environ 900 euros et des bijoux.

La police est intervenue sur place et a intercepté Mohamed qui tentait de se cacher dans un bosquet. Ses deux complices ont par contre pris la fuite à bord d’un véhicule en abandonnant sur place une kalachnikov et un sac.

Les enquêteurs ont retrouvé l’ADN de Reda sur une casquette abandonnée non loin des faits. Ce suspect a été mis sur écoute et il a expliqué à des connaissances qu’ils avaient dû « prendre la fuite » et portaient des « salopettes. »

Ce prévenu nie toute implication dans les faits. « On m’avait volé un sac de sport dans mon véhicule peu avant les faits », a indiqué l’intéressé. « La casquette sur laquelle mon ADN a été retrouvé se trouvait dans le sac. Sur les écoutes, je fanfaronnais. Je n’ai pas participé à ces faits. »

Quant à Mohamed, retrouvé sur les lieux des faits, il était difficile pour lui de nier les faits. Les trois victimes gardent des séquelles à la suite de cette agression. Mohamed a des antécédents de violence.

Il est passé par la cour d’assise où il était soupçonné d’assassinat et tentatives d’assassinats mais a été acquitté. La défense de Mohamed a plaidé la clémence tandis que celle de Reda a plaidé l’acquittement ou une peine moindre.