S’il y a bien un endroit où l’on aime être à son aise, seul, dans de bonnes conditions… c’est la toilette. Pour assouvir un besoin primaire le plus souvent et, parfois, pour "soulager" sa conscience en méditant sur le temps qui passe, qui va vite… Et même si la requête n’a semble-t-il rien de "noble", d’aucuns exigent que les latrines soient bien soignées.

Depuis quelques années pourtant, dans plusieurs établissements scolaires de la Ville de Liège, cette hygiène basique semble être sérieusement négligée. Au point qu’à l’Acacdémie Royale des Beaux-Arts de Liège, une lettre a été envoyée…

"Il y a plus d’un an déjà que des personnes nous ont contactés à l’Académie", explique Morgane Justens, présidente de l’Union des étudiants de la Communauté française (Unécof), "pour des problèmes d’hygiène et, visiblement, le problème est double, d’un côté, il concerne les fournitures et de l’autre, le nettoyage des blocs sanitaires. Nous avons envoyé un courrier à l’échevinat de l’Enseignement supérieur".

Dans ce dernier courrier, parvenu début juin à la Ville, l’Unecof détaille le "sinistre". "Pas de papier toilette, ni de savon et encore mois de quoi se sécher les mains, ainsi qu’une hygiène plus que douteuse des toilettes elles-mêmes. Malgré plusieurs contacts et solutions proposées, la situation ne semble pas s’améliorer, que du contraire. Il y a peu, certains étudiants ont même été victimes d’infections à la suite de l’utilisation desdits sanitaires".

Parmi ces "solutions" et pour faire face notamment au vol du papier, il s’agissait de "demander du papier au professeur qui le stocke, à chaque passage à la toilette"… Merci pour l’intimité. Ou "demander aux étudiants de prendre leurs dispositions". Merci pour la prévoyance.

Au sein de l’Académie, ce membre du personnel confirme et précise que le problème se situe aussi (et surtout ?) dans la gestion de l’hygiène : "avant, il y avait 3 ou 4 femmes d’ouvrage à temps plein mais il y a visiblement eu une rationalisation des services et aujourd’hui, il n’y a plus que 3 ou 4 personnes à mi-temps qui viennent de l’extérieur". Pour une dizaine de blocs sanitaires et un total de 1.000 étudiants fréquentant le bâtiment.

Au cabinet de Pierre Stassart, échevin de l’Enseignement, on ne nie pas ce problème mais on précise qu’en juin dernier, à la réception du courrier, tout fut mis en place pour trouver une solution. "Nous avions transféré à la direction de l’enseignement et de l’établissement et par la suite, on nous a signalé que c’était rentré dans l’ordre. Mais si ce n’est pas le cas, il faut bien sûr nous prévenir".

A priori, ce ne serait donc pas le cas et, surtout, le problème ne concernerait pas que l’Académie (lire ci-contre). C’est du propre.

