Il blesse grièvement un ami puis prend la fuite

Liège

Un accident de circulation est survenu samedi vers 7 heures, rue Denis Lecoq à Angleur (Liège).

Le conducteur du véhicule, prénommé Kévin (19 ans), a perdu le contrôle de sa voiture et a fait une embardée se retrouvant sur le toit.

Seul problème, c’est qu’il était accompagné de quatre autres personnes…

Et le Sérésien n’a pas trouvé mieux que d’abandonner ses compagnons d’infortune sur place, l’un d’eux, un Troozien de 20 ans, étant grièvement blessé à la main. « Il est aux soins intensifs et pourrait avoir une invalidité permanente, sa main ayant été coincée », explique le Parquet de Liège.

On comprend déjà mieux la réaction du conducteur finalement interpellé plus de trois heures après les faits au domicile de sa maman. Il faisait l’objet d’une déchéance du droit de conduire et présentait par ailleurs un taux d’alcool de 0,51 grammes/l dans le sang, a précisé le Parquet. Quant au véhicule, il n’était pas assuré et portait des plaques volées.

Le Sérésien a donc été privé de liberté et entendu par la police samedi en fin de journée. Il devrait être déféré au Parquet de Liège dimanche matin.