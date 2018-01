Dans la soirée de samedi, un incendie a été bouté à un chalet qui se trouve à Ben-Ahin dans la province de Liège.

Il était 23 h 50 lorsque les pompiers de Huy ont été appelés à éteindre un incendie dans au camping Au bois des rois situé à Ben-Ahin. Dix pompiers se sont rendus sur les lieux pour lutter contre l’incendie. Le feu était déjà important lorsque les pompiers sont arrivés sur place. Le sinistre est total. Les faits ont été commis alors que les occupants des lieux étaient absents. Un homme a été interpellé.

ll semblerait qu’il est connu de la justice dans le cadre d’autres faits. Il devrait être fixé dans la journée sur le fait qu’il sera ou non mis sous mandat d’arrêt. On ignore pour l’instant ses motivations. Plus d’information dans notre édition papier.