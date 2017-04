Une importante intervention a débuté en milieu de journée en périphérie de Liège, dans les bois du Sart-Tilman. Les pompiers ont en effet été appelés à intervenir à l'arrière du château de Colonster, dans les bois du domaine universitaire. Un incendie s'est déclaré et, sur le coup de 17h30, celui-ci n'était pas encore maîtrisé.

Un plan monodisciplinaire, c'est-à-dire avec une montée en puissance des effectifs selon les besoins, a été déclenché a-t-on rapidement précisé chez les pompiers. Le feu a pris à 700 mètres de la route, derrière le château. Si la sécheresse et les vents n'aident pas, les flammes se sont rapidement dirigées vers la route et l'Ourthe, ce qui est une bonne nouvelle puisque ces flammes ne se propageaient pas vers le bois plus vaste. La police de Liège est également arrivée sur place afin de prêter main-forte aux hommes du feu. La propagation des flammes était telle qu'on a cru à deux foyers et dès lors à un incendie d'origine criminelle mais il semblerait plus tôt que c'est le vent qui a rapidement propagé le premier foyer qui serait donc d'origine accidentelle.





Au niveau de l'intervention, la police a rapidement interrompu le trafic sur la rue de Tilff entre le bas de Colonster et la sortie de l'E25 à Embourg; la circulation ferroviaire a aussi été interrompue tout comme celle sur le Ravel où de nombreux touristes étaient toujours coincés en fin de journée. L'objectif était de laisser le champ libre pour l'hélicoptère.

Vers 16h30, l'hélicoptère de la police est donc arrivé sur place; muni d'un grand sac (technique du "bambi bucket") permettant de transporter plus de 1.200 litres d'eau; il a été d'une grande utilité. Toutes les deux minutes en effet, il a pu s'alimenter dans l'Ourthe toute proche et larguer régulièrement d'importantes quantités d'eau sur la zone concernée.

La coordination des différents services de secours est optimale et, selon les informations toujours, l'incendie était sous contrôle à 18heures... celui-ci restait bien sûr dangereux et l'intervention devrait encore durer plusieurs heures. Le risque est bien sûr que les vents fassent reprendre les flammes de plus belle.

Sans nul doute, les dégâts sur le domaine forestier du Sart-Tilman seront importants. Plus d'informations dans nos prochaines éditions.