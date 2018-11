Une personne a été grièvement brûlée dans l'incendie qui s'est déclaré samedi après-midi dans son appartement à Seraing, a-t-on appris auprès des pompiers de Liège.

Un incendie s'est déclaré samedi après-midi, aux environs de 15h00, dans un appartement au onzième étage d'un immeuble situé place des Tourterelles à Seraing.

Selon les hommes du feu, il y avait beaucoup de fumée dans l'habitation et une personne était encore à l'intérieur. Cette personne à mobilité réduite a directement été prise en charge par l'ambulance. Vu la gravité de ses blessures, elle sera sûrement emmenée vers le service des grands brûlés. On ignore pour l'instant les causes du sinistre.