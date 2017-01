Les pompiers de la zone de secours 4, Vesdre Hoëgne et Plateau ont été très sollicités ce vendredi en raison des importantes chutes de neige. Toutes les communes desservies par la zone de secours sont touchées mais on ne déplore aucun incident grave, a-t-on appris auprès des services de secours.

Les pompiers de la zone de secours 4 ont été sollicités à environ une cinquantaine de reprises ce vendredi suite aux chutes de neige. Les pompiers sont intervenus essentiellement pour des tronçonnages d'arbres couchés sur les voiries en raison du poids de la neige ou encore pour des fils électriques qui n'ont pas résisté au givre et à la neige. Si sur les routes, il y a eu de nombreux embarras de circulation et de la tôle froissée, on ne déplore heureusement aucun incident grave.