Dans le contexte actuel, un véhicule qui roule dangereusement dans un piétonnier peut très vite créer la panique ! Dans la nuit de vendredi à samedi, vers 3 h, une patrouille pédestre de la police de Liège a repéré un véhicule qui faisait une dangereuse marche arrière dans le piétonnier du centre-ville.

Le véhicule était arrêté devant un café de la rue du Pot-d’Or. Son coffre était ouvert. Quand la police a vu la voiture redémarrer dangereusement, elle n’a pas hésité : elle a procédé à l’interpellation du conducteur et de son passager. C’est qu’il y avait encore beaucoup de monde aux terrasses en cette heure tardive de la nuit.

La police a un temps craint d’être confrontée à des personnes désireuses de commettre un attentat. Ce n’était finalement pas le cas. Les deux jeunes ont été interpellés et n’ont pas fait de vague. Lee conducteur est un étudiant de 23 ans. Il avait passé la soirée à une manifestation organisée par son école et avait bu une dizaine de bières.

Un peu éméché , il a voulu impressionner la personne qui l’accompagnait en se rendant dans le piétonnier en voiture…

Une fois les effets de l’alcool dissipés, l’idée lui est parue être moins bonne : le jeune homme a admis que son comportement était idiot et ce encore plus dans le contexte actuel. Il a présenté des excuses aux policiers et a également assuré qu’il ne voulait pas faire de mal aux personnes présentes dans la rue.

Le parquet de Liège a été avisé des faits et le jeune homme a été privé de liberté.