Kaira rendue à ses maîtres

Liège

Il ne veut pas de publicité. C’est pour cela qu’il préfère qu’on l’appelle Hagen Ca, du nom d’une association qui milite pour le bien-être animal.

Dimanche donc Hagen se promène sur le marché de la Batte à Liège avec un de ses deux chihuahuas.

"J’ai alors été accosté par trois hommes qui voulaient me vendre un chien. Lorsque j’ai vu le petit Chihuahua, j’ai tout de suite compris qu’il n’était pas bien soigné. Il était crasseux et déshydraté."

Sans vraiment réfléchir, Hagen a commencé les pourparlers pour acheter l’animal. "Ils m’ont expliqué qu’il le tenait d’un homme rencontré dans un café et qui n’en voulait plus. Ils le vendaient 500 €. Mais je leur ai dit que c’était bien trop cher pour un animal qui n’avait pas de carnet et probablement pas de puce électronique. Finalement, ils me l’ont laissée pour 150 €."

Une fois en possession du chien, Hagen s’est rendu dans une animalerie pour voir si le chien n’avait pas de puce. "Là, on s’est alors rendu compte qu’elle s’appelait Kaira et qu’elle appartenait à un couple de Jemeppe.

"Je suis rentré chez moi et j’ai soigné la petite chienne. Ensuite, via Internet, je suis allé sur différents sites et me suis rendu compte que les propriétaires légitimes du chien avaient lancé différentes alertes pour retrouver Kaira. J’ai alors pris contact avec eux."

On imagine sans difficulté la joie des propriétaires et surtout des deux petites filles du couple qui n’arrêtait pas de pleurer depuis la disparition de Kaira.

"Avant de leur rendre le chien, je me suis rendu à la police de Liège pour y raconter mon histoire. Honnêtement je ne sais rien des gens qui m’ont vendu le chien et encore moins comment Kaira est arrivée entre leurs mains. Je n’avais qu’un souci, c’était la sortir de là."

Finalement Hagen a donné rendez-vous chez lui à la famille. "Les parents sont venus la rechercher et Kaira est rentrée chez elle pour le plus grand plaisir des deux fillettes du couple".