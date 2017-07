L'été chez nous: l'Hirondelle, la fête dans un écrin de nature

Liège Le site de l’Hirondelle est situé dans un parc naturel, mais dispose d’une incroyable structure aquatique.

Aux portes des Ardennes, le site de l’Hirondelle à Burdinne vous propose autour d’un château du XVIII e siècle, un environnement au cœur d’un parc naturel classé, trois étangs pour la pêche, des piscines, et des aires de jeux inoubliables.

A 40 km de Liège, dans une région réputée pour ses nombreuses brasseries et ses chocolateries, le domaine s’étend sur 65 hectares, en plein cœur du Parc Naturel des Vallées de la Burdinale et de la Mehaigne. Une région où châteaux, châteaux-fermes, potales incitent à vivre au rythme de la nature.

Le Parc naturel, situé dans le triangle formé par les villes de Huy, Andenne et Hannut, tient son nom des deux rivières qui sillonnent ses 11 000 ha, la Burdinale et la Mehaigne.

Différentes promenades balisées s’offrent dès lors à vous et ce n’est pas tout puisque de par sa localisation, il vous sera possible de profiter des sites touristiques tels que la ville de Huy, le château des Comtes de Modave, le château de Jehay.

Un peu plus loin , vous pourrez découvrir la plus petite ville de Belgique, Durbuy, la vallée de la Meuse entre Namur et Dinant (les Jardins d’Annevoie, les grottes et les citadelles de Dinant et Namur…), Maredsous, Leffe ou Rochefort pour déguster une bonne bière d’abbaye.

Les sportifs seront également gâtés puisque le site abrite deux courts de tennis, un terrain de football, un terrain omnisports, un terrain de pétanque et des tables de ping-pong. Trois étangs de pêche à la truite sont enfin nichés en lisière des bois du domaine.

Mais le site de l’Hirondelle, c’est avant tout un centre aquatique. Il abrite trois piscines en plein air, une piscine couverte et chauffée et pataugeoire ludique couverte et chauffée pour les plus petits.

Les plus aventureux pourront eux, s’élancer sur un des huit toboggans, dont le Spacebowl, un toboggan de folie ! Son accès est autorisé aux personnes mesurant plus de 1 m 40.

Il y a aussi le toboggan Racer pour des courses effrénées ! Trois pistes pour glisser en toute sécurité ! Le Toboggan Turbolance où vous dévalez une pente vertigineuse avec une bouée !

Bref, vous pouvez fréquenter l’Hirondelle pour une seule journée, mais il est aussi possible d’y loger. Vous pouvez ainsi disposer de chalets ou autres bungalows. En effet, l’Hirondelle est avant tout un camping super équipé.

Il y a aussi la possibilité d’y installer sa tente. Les campeurs ont accès à différents blocs sanitaires qui disposent de douches chaudes et lave légumes. Pour les motor-homes, un endroit au Delta leur est réservé afin de procéder à la vidange et au réapprovisionnement en eau.