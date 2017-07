Le 31 mars 1980… Triste privilège pour le site minier d’Argenteau-Trembleur, mieux connu sous le nom de Blegny-Mine : il est le dernier site minier liégeois à fermer ses portes. "L’histoire aurait pu s’arrêter là", a-t-on coutume de dire à Blegny.

Mais d’aucuns le savent, ce site minier, l’un des quatre sites wallons du genre reconnus au Patrimoine mondial de l’Unesco, est un modèle de reconversion touristique réussie. Depuis plus de trente ans en effet, on vient désormais ici… pour se divertir.

Qui aurait cru pareille reconversion pour ces sombres galeries, ces imposants terrils et cette mythique Belle-Fleur ? À Blegny, c’est au XVe siècle que l’extraction de la houille a débuté et qu’elle s’est rapidement développée sous l’impulsion des moines de l’abbaye de Val-Dieu. Acquis par la famille Ausselet, le site va croître considérablement dans la première partie du XXe siècle, mais Blegny-Mine n’échappera pas à la règle…

Tout aurait donc pu s’arrêter là; et Blegny aurait abrité un chancre de plus. C’était sans compter sur la volonté des autorités provinciales qui, dès la fin des années 70, ont manifesté leur souhait de conserver (et de rendre public) un site minier, "souvenir du mineur". D’importantes sommes sont investies et, aujourd’hui encore, Blegny-Mine est un site touristique incontournable en Wallonie.

Que peut-on y faire ? Pas extraire la houille bien sûr, mais une descente dans les tréfonds de notre passé industriel est de mise. Il faut avoir le cœur bien accroché, à 60 mètres sous terre. Tout est montré, de l’extraction en sous-sol (rien n’a changé ici) à l’arrivée du minerai; sans oublier le triage, le lavage et la vente…

Blegny-Mine, ce n’est pas que la mine bien sûr. C’est une offre multiple qui est proposée aux groupes, écoles et familles… avec une visite du musée de la mine, une découverte du biotope du terril ou encore une balade en tortillard (petit train), qui permettra de sillonner les merveilleux chemins et vergers du pays de Herve, en ayant toujours un œil posé sur le charbonnage. Sans oublier la brasserie et les plaines de jeu accessibles gratuitement… Chaque année, 140.000 personnes passent par le site.

Blegny-Mine, c’est donc un passé à découvrir mais c’est aussi un site qui sait construire son avenir. La volonté est aujourd’hui de développer ici un vaste centre d’interprétation de l’énergie, "destiné à présenter le charbon dans le contexte plus global des enjeux énergétiques d’aujourd’hui et demain", conclut-on à la Province de Liège.