C’est un poignant rassemblement qui a été observé mardi matin, devant l’administration communale de Grâce-Hollogne. Des citoyens, proches de Jessica, cette mère de famille dévastée depuis qu’elle a appris vendredi dernier la mort de son fils Alessio, âgé de 6 mois à peine, s’étaient en effet réunis… pour protester face à un nouveau coup dur. Alessio ne pouvait être enterré avec sa grand-mère !

Pour rappel, le père d’Alessio, Éric, âgé de 31 ans, un homme calme et un père aimant selon ses proches, a commis l’innommable vendredi dernier à Ougrée. Alors que sa mère chez qui il conduisait l’enfant venait de s’éclipser, l’homme, pris d’un accès de colère, a frappé l’enfant à l’aide de son trotteur. Alessio n’a pas survécu. Le père, déboussolé, avait d’abord pris la fuite avant de se livrer à la police; il ne pouvait expliquer son geste. Il souffrirait de troubles psychiatriques.

Quatre jours après ce drame, la famille du petit Alessio a donc vécu un nouvel enfer. Après avoir introduit une requête a priori banale en effet, celle de pouvoir enterrer le nourrisson dans le caveau familial à Grâce-Hollogne, elle s’est vue refuser la demande. Prétexte invoqué : Jessica, la mère d’Alessio, n’est pas domiciliée dans l’entité.

"Je viens de perdre mon bébé dans un horrible drame. J’ai habité 25 ans à Grâce-Hollogne. Mes grands parents y ont toujours habité, y sont décédés et enterrés. Mon papa y habite également. Ma maman, que j’ai perdue il y a 3 ans, est enterrée là-bas dans un caveau prévu pour elle et mon papa", expliquait ce mardi la mère dévastée. "Mon papa offre sa place à son petit-fils Alessio mais le collège communal refuse que mon petit puisse reposer auprès de sa mamy. La seule chose qui puisse encore me faire tenir le coup après ce drame, c’est de le savoir dans les bras de sa mamy, ma maman".

Refusant l’épouvantable impasse, Jessica et ses proches ont décidé, mardi, d’interpeller directement le collège. En matinée toutefois, rien ne semblait faire changer la commune d’avis.

"C’est un véritable scandale, cela fait trois générations que nous vivons à Grâce-Hollogne et sous prétexte que ma sœur n’habite plus ici, ils refusent que le petit soit enterré avec sa grand-mère", dénonçait Norman, le frère de Jessica, après s’être entretenu en matinée avec des membres de l’administration.

Le règlement communal est en effet très clair à Grâce-Hollogne : pour être inhumé sur le territoire communal, il est nécessaire que le dernier lieu de résidence du défunt soit sur ce territoire. La loi est dure… parfois abjecte est-on tenté d’écrire.

Dans la journée, la famille d’Alessio a toutefois pu rencontrer les autorités politiques. Un collège communal extraordinaire a été organisé en soirée ce mardi. Pour enfin débloquer cette situation…





Une solution in extremis…

Plaidant la bonne foi et le strict respect du règlement communal, les autorités ont toutefois décidé de réunir un collège communal d’extrême urgence ce mardi soir. Un seul point était à l’ordre du jour : l’analyse de la possibilité pour la famille d’Alessio d’inhumer celui-ci avec sa grand-mère. Clairement, la volonté du collège était de trouver une solution en urgence à ce problème fâcheux. Restait bien sûr à trouver une formule juridique légale pour adapter le règlement.