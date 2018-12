L’engouement autour de la parade en 2017 a-t-elle décidé les responsables de RTL de débarquer à nouveau en force, à Seraing, ce dimanche 23 décembre dès 18 heures ? Pas impossible…

Vous étiez entre 35 000 et 40 000 dans les rues, il y a un an pour cette grand-messe d’avant-Noël qui, cette fois encore, a eu l’aval de tous les partis sauf Ecolo peu friand de ces "rendez-vous populaires un peu factices ", dixit Jean Thiel.

Qu’à cela ne tienne, il faudra arriver tôt pour profiter du spectacle offert par la kyrielle d’animateurs de la chaîne privée ainsi que par les dizaines de figurants présents sur la vingtaine de chars lumineux et sonorisés qui parcourront un tracé de deux kilomètres au départ de la place des Quatre Grands à Jemeppe. Il se poursuivra rues Grand-Vinâve et du Pont avant que le cortège ne franchisse la Meuse via le pont de Seraing et ne rejoigne son point de chute via la place Kuborn, spécialement accessible, et la rue Cockerill. Une parade qui prendra son envol vers 18 h et qui s’achèvera, deux heures plus tard, au centre de Seraing, lequel aura revêtu son habit de lumière pour l’occasion puisque le village de Noël a installé ses quartiers autour de la patinoire depuis ce vendredi soir.

"Les animateurs y seront d’ailleurs dimanche dès 16 h pour une séance de dédicaces", précise Philippe Grosjean, l’échevin en charge des Grands Événements.

L’occasion d’y rencontrer Michaël Miraglia, Christophe Deborsu, Thomas Van Hamme, Julie Taton ou encore la régionale Anne Ruwet.

Mais, qui dit parade dit mobilité… L’autoroute (A604) en direction de Seraing sera fermée entre 17 et 21 h dès la sortie numéro 3. Une série de rues seront évidemment interdites à la circulation et au stationnement (www.seraing.be).

Vu le passage par le pont de Seraing, des déviations seront mises en place afin de contourner Seraing ou d’assurer son délestage via le boulevard urbain ou Basse-Marihaye.

Bref, ce dimanche entre 17 et 21 h 30, évitez le secteur si vous ne devez pas vous rendre à Seraing… Pour vous garer, le plus simple : le parking de délestage au Standard de Liège.