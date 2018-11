Suite à un contrôle de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca), une école communale ne pourra plus servir de soupe de légumes frais préparée par une bénévole, rapporte L'Avenir mardi.

Une soupe avec des légumes frais servie aux enfants de l'école communale de Clavier-Station était préparée par la maman d'une institutrice.

Suite à une visite, la semaine dernière d'un agent de l'Afsca, cette soupe ne peut plus être servie car elle était préparée au domicile de la bénévole et non pas à l'école.

L'Afsca a indiqué à L'Avenir que c'est le caractère récurrent de la préparation qui pose problème. "Étant donné le caractère systématique de cette activité, elle doit être soumise aux mêmes règles que celles appliquées pour les cuisines de collectivité comme par exemple le fait de pouvoir tracer les produits en cas de problèmes".

À moins que la maman ne s'enregistre auprès de l'Afsca, il est donc peu probable que sa soupe puisse à nouveau être servie à l'école de Clavier-Station.