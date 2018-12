On le sait, ArcelorMittal a revendu plusieurs usines du bassin liégeois (les lignes 4 et 5 de galvanisation à Flémalle, la ligne d’emballage de Ferblatil et une décaperie) à la société Liberty House.

Un rachat qui ne rassure pas les travailleurs déjà échaudés par l’expérience ArcelorMittal qui s’est traduite par la perte de plusieurs centaines d’emplois.

Aux manettes pour Liberty de la transaction entre les deux entreprises, Christian Cirino se veut rassurant quant à la solidité du futur propriétaire, mais également en ce qui concerne l’avenir des sites et de leurs 730 travailleurs. Rencontre.

M. Cirino, quel est votre état d’esprit durant cette procédure de rachat ?

(...)