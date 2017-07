On le sait depuis fin 2016, le Standard de Liège dispose d’un permis pour aménager de tous nouveaux parkings, rue de la Centrale, juste en face du stade… les travaux devaient débuter en juin mais le chantier a bel et bien du plomb dans l’aile. Le rapport du Premier auditeur va en effet dans le sens des riverains qui ont introduit un recours en mars dernier.

Selon Alain Lebrun, avocat des plaignants, ce rapport rendu il y a quelques jours met clairement en évidence les carences du permis. L’avocat rappelle bien sûr qu’il ne s’agit que d’un avis mais qui ne sera pas sans importance dans les débats. Le 3 août prochain, la question de la légalité du permis délivré en décembre 2016, pour la démolition d’immeubles rue de la Centrale, sera débattue à Bruxelles devant le Conseil d’État.

Plusieurs immeubles devraient donc être démolis pour la réalisation des parkings, entre les n° 3 et 7 de la rue… une démolition nécessaire pour le projet mais qui gêne donc certains habitants du quai Vercour et de la rue de la Centrale, les parkings se situant juste à côté des jardins.

Le premier argument développé concerne la zone d’habitat. L’un des deux parkings envisagés serait en effet situé en zone d’habitat… "Et dans ce cas-ci, le fonctionnaire délégué ne pouvait pas être compétent pour délivrer le permis", précise l’avocat qui estime que la commune (Liège en l’occurrence) était l’autorité compétente. Le permis risque ici une annulation partielle.

Second argument évoqué : la dispense d’étude d’incidences, "qui n’était pas du tout motivée"., poursuit Alain Lebrun. On l’a compris, le permis a été octroyé sans qu’une étude d’incidences soit réalisée or, "il n’est pas possible d’écarter une étude d’incidences sans justification particulière"…

Pour l’avocat toujours, l’aire de stationnement située en zone résidentielle "occasionnerait des nuisances aux riverains […] il convient d’y remédier". À la suite des débats qui se tiendront le 3 août prochain, le Conseil d’État tranchera…