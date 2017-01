Ce mercredi, la chambre du conseil de Liège a confirmé le mandat d’arrêt décerné par la juge d’instruction Pascale Goosens à charge d’Éric C, 31 ans, ce père de famille qui a battu à mort Alessio, son petit garçon âgé d’à peine 6 mois.

Vendredi dernier, un drame affreux s’est joué dans une maison située à Ougrée en province de Liège puisque l’enfant a été battu à mort par son propre père. Ce jour-là, Éric se trouvait chez sa maman avec son petit garçon. Cela faisait des années que le jeune homme était suivi de manière psychiatrique car il est atteint d’une dépression. Il avait d’ailleurs déjà fait plusieurs séjours dans des hôpitaux psychiatriques. Il était toujours suivi au moment des faits.

C’est une discussion avec sa maman concernant son état mental qui aurait mis le feu aux poudres. Une simple discussion qui ne s’apparentait pas à une dispute et qui aurait provoqué un déferlement de violence du père sur son enfant.

En effet, l’homme s’en est violemment pris au bébé. Il l’a battu à mort ! Personne n’a rien pu faire pour sauver la petite victime.

Éric a ensuite pris la fuite à bord de son véhicule et a provoqué un accident. Il s’est rendu à la police en expliquant qu’il avait fait une bêtise.

L’homme a été incarcéré. Malgré l’atrocité du geste, il pourrait ne jamais être jugé pour ces faits. En effet, il pourrait être déclaré irresponsable de ses actes et donc inapte à être jugé. "Mon client reconnaît l’inculpation d’infanticide mais ne parvient pas à expliquer les faits", indique Me Simonis, l’avocat du suspect. "Je suis très énervé que son nom et son prénom soient divulgués car il pourrait être déclaré irresponsable de ses actes. Nous attendons le dépôt des rapports psychologiques et psychiatriques pour nous prononcer. Le résultat de ces tests pourrait ne pas être connu avant deux mois. Mon client ne parvient pas à expliquer son geste qu’il ne verbalise pas."

Dans ce contexte, l’avocat n’a pas demandé la remise en liberté de l’inculpé.

Me Simonis a eu une pensée pour la famille de la petite victime. "Personne n’est insensible au malheur de ceux qui restent. C’est un dossier qui soulève le cœur."

Le principal suspect se trouve actuellement à l’annexe psychiatrique de Lantin.