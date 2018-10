Des perturbations sont attendues sur le réseau TEC Liège-Verviers à partir de mercredi à cause d'un problème technique lié aux bus hybrides, annoncent les TEC dans un communiqué mardi soir.

Un retour à la normale n'est prévu qu'entre le 15 et le 19 novembre. "Dans le cadre de la livraison des nouveaux véhicules hybrides Solaris, un problème technique a été détecté: un connecteur électrique défectueux peut provoquer la mise en sécurité du véhicule et le rendre impropre à l'exploitation", précise la société de transports en commun wallons. Les connecteurs des 53 véhicules déjà livrés doivent donc être remplacés et un calendrier précis est attendu. En attendant, par mesure de précaution, les 53 véhicules seront immobilisés au dépôt de Robermont.

A partir de mercredi, les lignes 17 et 28 seront supprimées, précisent les TEC. Les usagers de ces deux lignes pourront rejoindre leur destination en utilisant des lignes alternatives tels que les 18, 10 et 48.

Le service des lignes 1, 5, 6, 12, 24 et 35 seront quant à eux perturbés. "Les bus rouleront normalement les week-ends et durant la semaine des vacances de Toussaint", précisent les TEC.