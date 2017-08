La zone de loisirs Visé Plage, installée depuis le 24 juin dernier sur l'île Robinson à Visé (Liège), a été vandalisée dans la nuit de mardi à mercredi.

De nombreuses chaises en aluminium et tables en plastique ont été cassées. Les gestionnaires se sont malgré tout organisés pour être en mesure d'ouvrir le site au public ce mercredi, a indiqué Stéphanie Vaessen, qui gère avec son mari cette 10e édition de Visé Plage. "Chaque année, malheureusement, le site est visité mais, cette fois, les 25 à 30 chaises en aluminium qui se trouvaient sur la terrasse ont chacune eu un pied plié. Les modules de jeux et petits chalets pour enfants ont été retournés. Une quinzaine de tables en plastique ont été cassées. Et une fois que c'était cassé, ils jetaient le matériel dans le trampoline. Du coup, le filet du trampoline a été déchiré en plusieurs endroits. Ils se sont ensuite installés dans des transats, face au trampoline où ils ont bu et mangé, comme s'ils contemplaient leur œuvre. C'est triste car c'est vraiment casser pour casser", déplore la gestionnaire.

Les auteurs ont également rempli les poubelles d'eau. "Ils ont même uriné, déféqué et vomi dans les poubelles", ajoute-t-elle.

La semaine dernière, déjà, on s'était introduit sur le site, certes en plein air mais fermé. Les auteurs ont forcé le volet du chalet d'accueil pour y entrer et ont ainsi actionné l'alarme. "Ils ont arraché le boîtier de l'alarme mais cela n'a servi à rien, ils ont vidé une boîte de glaces pour y mettre des bières puis ont pris la fuite", raconte Stéphanie Vaessen, qui regrette les frais que de tels actes occasionnent. En effet, au-delà du remplacement du matériel endommagé, les gestionnaires ont prévu d'installer une alarme pour sécuriser l'ensemble du site, en plus donc de l'alarme déjà existante dans le chalet d'accueil.