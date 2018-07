Ce dimanche aux alentours de 2h du matin, les forces de police ont pris en chasse une voiture qui circulait sur l'autoroute à hauteur de Embourg. S'en est suivi une folle course-poursuite, où le conducteur a essayé de semer les policiers en roulant à toute allure sur l'autoroute puis dans différentes artères liégeoises.





Finalement, la police a mis la main sur le conducteur et son passager à hauteur de Droixhe, non loin d'un entrepôt. Lors de la fouille du véhicule, les forces de l'ordre ont retrouvé 2 kg de cannabis dans le coffre et 50 g de résine de cannabis dans l'habitacle.





Les deux suspects, âgés d'une vingtaine d'années, ont été déférés au Parquet de Liège.