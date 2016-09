Liège: agressé et inconscient, Mathis (18 ans) se fait rouler dessus !

Liège Liège

Serge, appelons-le ainsi, est encore choqué par la scène à laquelle il a assisté, jeudi à l’aube.

En effet, ce Liégeois est contrôleur au Tec Liège-Verviers et venait de prendre son service lorsqu’il a été le témoin d’une agression. "Les faits se sont déroulés vers 5 h. Mon collègue et moi étions en camionnette, lorsqu’au sortir du tunnel St-Lambert en direction du Pont d’Avroy, nous avons aperçu une bagarre entre deux jeunes hommes. L’un était au sol et l’autre lui portait des coups au visage. Arrivés à leur hauteur, nous avons klaxonné et crié afin que la bagarre s’arrête. Le garçon qui portait les coups et ses copains ont alors pris la fuite. Le garçon qui avait reçu les coups s’est levé et nous a dit qu’il venait de se faire voler son portefeuille et son GSM par quatre agresseurs et que son meilleur ami avait aussi été tabassé. Nous avons avancé de quelques mètres et c’est là que nous avons vu un corps allongé sur le passage pour piétons du boulevard".

C’est là que, malheureusement, tout s’enchaîne. "Le temps d’intervenir et un premier véhicule est passé sur le boulevard et a évité le jeune homme. Par contre une deuxième voiture arrivant à vive allure ne l’a pas évité et lui a roulé dessus !"

Une fois l’alerte donnée par radio, le collègue de Serge est immédiatement intervenu pour secourir le blessé. "Dans le même temps, voyant que le véhicule qui a écrasé le garçon ne s’arrêtait pas, j’ai pris la voiture en chasse avec la camionnette. Le véhicule me voyant derrière lui a fini par s’arrêter."

Quatre personnes se trouvaient à son bord : deux filles et deux garçons.

"Vous venez d’avoir un accident ! Vous avez écrasé quelqu’un", leur dit Serge. "À ce moment, les deux garçons ont directement pris la fuite vers le Carré. Les deux jeunes, elles, ont été interpellées par la police. Elles affirmaient n’avoir rien vu !"

Serge est encore sous le choc : "Je suis très choqué par l’accident mais encore plus par l’attitude de ces personnes qui ne se sont jamais souciées de l’état de ce pauvre garçon."

Le blessé, Mathis, un jeune étudiant de 18 ans, domicilié à Bastogne, a été hospitalisé, ses jours sont considérés comme étant en danger.

Les deux jeunes femmes, de 23 et 21 ans, ont été privées de liberté pour non-assistance à personne en danger. Leurs versions des faits comporteraient des zones d’ombre, voire des contradictions qui attesteraient que tous les occupants de la voiture s’étaient rendu compte de ce qui venait de se passer.

Mercredi en fin de journée, le conducteur de la voiture s’est présenté au service de police. Il a immédiatement été privé de liberté et doit être déféré au parquet de Liège ce vendredi. Apparemment, il aurait déjà subi une déchéance du permis de conduire.

Les agresseurs initiaux, eux, sont toujours dans la nature.