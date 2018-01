La police de Liège avait diffusé un avis de disparition ce matin.

Assia Assojaa, une petite fille âgée 10 ans, avait quitté son domicile, dans le quartier de Bressoux, tôt ce matin vers 5h30. Ses parents étaient sans nouvelles.

La police de Liège avait diffusé un avis de disparition. Après quelques heures de recherche, les forces de l'ordre ont retrouvé Assia saine et sauve.

L'avis a été partagé plus de 6.000 fois sur Facebook. Une personne, qui avait vu l'avis sur le réseau social, a aperçu et reconnu, grâce à l'avis de disparition, la jeune fille à Herstal sur la voie publique, et a averti la police.

Une équipe d'agents en civil a directement été envoyée sur place pour aider Assia qui, selon le parquet de Liège, était complètement frigorifiée à son arrivée. Elle est actuellement prise en charge par les services de police qui essaient d'en savoir davantage sur sa disparition.