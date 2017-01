La chambre du conseil de Liège vient de renvoyer David Francisco, 44 ans, devant le tribunal correctionnel pour répondre d’une tentative d’assassinat et de tortures sur Clémentine, 30 ans, son ex-épouse.

L’homme reconnaît avoir commis une agression particulièrement bestiale sur celle qu’il disait aimer. Il était bien décidé de se venger du fait que la jeune femme l’avait quitté car il lui faisait régulièrement subir des faits de violence conjugale. David Francisco était d’ailleurs déjà connu de la justice pour des faits similaires.

Clémentine a donc décidé de se réfugier chez sa cousine qui vivait à Liège. Mais son ex-compagnon ne l’entendait pas de cette oreille. Il a continué à se montrer menaçant. Il l’a ensuite cherchée jusqu’à la retrouver.

Le 12 octobre 2015, il s’est présenté à l’appartement où vivait Clémentine, Quai Orban. Le fait que Clémentine soit sur place avec leur fils âgé de 4 ans n’a pas calmé sa violence. Il a agi muni d’un couteau avec lequel il a porté plusieurs coups au visage de la jeune femme !

Il a ensuite mis le feu aux extensions capillaires de Clémentine faites de cheveux artificiels et donc très inflammables.

Des faits qui ont causé énormément de dégâts.

Francisco a pris la fuite, laissant la victime agonisante devant les yeux de leur fils de 4 ans !

La victime a réussi à prévenir sa sœur avant de perdre connaissance. Ses jours étaient en danger et elle gardera des séquelles permanentes suite à cette agression.

Devant la chambre du conseil, David Francisco a pleuré et dit regretter son geste. Il était assisté de Me Olivier Vanden Eyden, qui remplaçait Me Montiel Corte, l’avocat de l’inculpé. "Nous nous expliquerons devant le juge du fond", explique Me Olivier Vanden Eyden. David Francisco comparaîtra détenu.