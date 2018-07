Un jeune homme a menacé et porté des coups pour la troisième fois en l'espace de quelques jours, à Liège, à son voisin, a-t-on appris lundi matin auprès du parquet de Liège.



Après avoir été déféré au parquet de Liège vendredi et dimanche pour avoir menacé et agressé son voisin, un jeune homme de 23 ans a récidivé. Une fois relaxé dimanche, il a regagné son domicile liégeois et s'est, pour la troisième fois, rendu chez son voisin. Au domicile de la victime, il s'en est pris physiquement à elle mais uniquement avec ses mains.

Prévenue, la police est arrivée sur les lieux de l'incident et a interpellé l'agresseur qui a de nouveau été déféré au parquet de Liège. Le magistrat en charge de l'affaire a décidé de mettre encore une fois le dossier à l'instruction avec une nouvelle demande de mandat d'arrêt à l'encontre du jeune Liégeois.