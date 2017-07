Marguerita, 50 ans, ainsi que son fils Emanuel, 25 ans, ont comparu devant le tribunal correctionnel de Liège pour avoir porté de violents coups à leur fille et soeur de 21 ans. En effet, la famille voyait d’un mauvais œil le refus de la jeune femme de rentrer en Roumanie pour aller retrouver son mari…

Le 5 juin dernier, Marguerita, une mère de douze enfants, s’en est violemment prise à sa fille. La mère estimait qu’elle était "bonne à rien." Elle veut en effet rester en Belgique et refuse de retourner auprès de son mari.

Ce sont les voisins qui ont entendu des cris et prévenu les secours. La police a retrouvé la victime blessée. Elle avait également des traces de coups au visage. Des coups portés par son frère. Ce dernier a tenté de dissimuler le couteau utilisé par sa mère.

Lors de l’intervention de la police, Marguerita a profité d’un moment d’inattention pour prendre la fuite. Elle a été retrouvée et arrêtée. Elle a fait 6 jours de détention préventive. "Je n’ai pas voulu lui porter de coups de couteau", a expliqué la prévenue. "On était tous énervés et elle est venue dans la cuisine où je me trouvais. C’était un accident."

La voisine a pourtant entendu des propos qui tendraient à confirmer que le coup de couteau était bien volontaire. Quant à Emanuel, il est en aveux d’avoir porté des coups au visage de sa sœur. L’entaille provoquée à la victime avait une profondeur de 2,5 cm.

Depuis, la jeune fille n’a plus rejoint le domicile familial.

Le parquet a requis 18 mois de prison à l’encontre de la mère et 1 an de prison à l’encontre du fils.

Me Olivier Vanden Eyden a plaidé l’acquittement pour les coups volontaires et une peine de travail.